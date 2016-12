Die Sendung am 20. November 2016

Bald wieder im Briefkasten: die AdventsZeit

Ab dem 22. November kommt zu allen katholischen Haushalten im Erzbistum Köln wieder die kostenlose Verteilzeitung „AdventsZeit“ per Post ins Haus. Diesmal geht es im Heft vor allem um Begegnungen. Vorgestellt werden Frauen und Männer, die in außergewöhnlicher Weise anderen Menschen begegnen. Mit dem 52-seitigen kostenlosen Heft möchte das Erzbistum Köln auf seine Kirchenmitglieder zugehen und einen Kontakt zu allen katholischen Christen im Erzbistum Köln knüpfen – ganz gleich ob Gottesdienstbesucher, in der Gemeinde aktiv oder auch mit Skepsis gegenüber der Kirche. Johanna Risse berichtet.