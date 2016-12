Die Sendung am 4. Dezember 2016

Gutes Essen will gelernt sein

Zucchini, Möhren, Kürbisse: Die Kinder des Caritas-Jugendzentrums „Uns Huus“ konnten in diesem Jahr jede Menge eigenes Gemüse anbauen und ernten. Mit dem Gemüse zauberten sie sich anschließend selber ein Mittagessen. Das Mahlzeiten- und Garten-Projekt des Caritas-Jugendzentrums soll Kinder und Jugendliche an gesunde Ernährung heranführen, denn viele der jungen Besucher in „Uns Huus“ wissen nur wenig über den Umgang mit Lebensmitteln oder erhalten zu Hause keine warme Mahlzeit. Hier setzt das Projekt mit Kochgruppen, gemeinsamen Mahlzeiten, Einkäufen und spielerischem Lernen an. Johanna Risse berichtet.