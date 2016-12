Das Programm am Sonntag, 4. Dezember 2016

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Kultureller Adventskalender

Jetzt im Dezember heißt es für viele morgens erst einmal: Das nächste Türchen des Adventskalenders öffnen und sich über Süßigkeiten oder kleine Geschenke freuen. In Bonn gibt es dieses Jahr wieder eine ganz andere Art von Adventskalender: Unter dem Motto „Unerwartet – Erwartet“ öffnen sich an allen Tagen im Advent unterschiedliche Türen vor allem in der Bonner Nordstadt für interessierte Besucher. Dahinter verbirgt sich ein ungewöhnliches kulturelles Programm.





Weihnachtsstimmung im Pantheon

Fritz und Herrmann alias Rainer Pause und Norbert Alich packen aus – und das noch mehrfach im Dezember auf der Bühne des neuen Pantheons. Das Ambiente ist anders als im letzten Jahr, der Raum viel größer und anders eingerichtet. Erika Altenburg hat einige Eindrücke mitgebracht.

Detektorphysik: Neubau an der Universität Bonn

Mehr Forschung braucht Raum. Deshalb entsteht in Bonn Poppelsdorf nun das neue Forschungs- und Technologiezentrum Detektorphysik. Es ist ein aufwendiger Bau, bei dem so einiges beachtet werden muss, damit die geplante Forschung auch in die Tat umgesetzt werden kann. Hans C. Jähnichen war bei der Grundsteinlegung dabei.

Feature Spezial – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Die Bonner Tafel:

Lebensmittel nicht wegwerfen sondern verschenken

Mehrmals in der Woche fahren sie durch Bonn und sammeln bei Supermärkten und Bäckereien Lebensmittel ein. Diese werden dann sortiert und neu verteilt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bonner Tafel sorgen dafür, dass noch gute Lebensmittel nicht weggeworfen werden, sondern Menschen zu Gute kommen, die dringend Unterstützung benötigen.

Aktuell: Die Weihnachtsaktion der Bonner Tafel. Zu Weihnachten sollen ganz besondere Lebensmittel verschenkt werden.

Ein Feature von Monika Domagala.

