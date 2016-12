Das Programm am Sonntag, 11. Dezember 2016

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Wenn Dir das Lachen vergeht

Willibert Pauels war einer der „rising stars“ im Kölner Karneval, als es ihn plötzlich mit voller Wucht traf. Diagnose: Depression. Ein Bühnenclown mit Depression? Wie soll so was gehen? Das wusste er auch nicht und hat sich konsequent zurückgezogen. Über die dunkle Zeit und wie sie langsam wieder heller wurde, hat er ein Buch geschrieben. Beate Rinaldi hat ihn bei der Lesung in der Bonner Familienbildungsstätte getroffen.

Weihnachten mit Freunden

“Christmas with my friends”, heißt seit einem Jahrzehnt das Programm, mit dem der schwedische Posaunist Nils Landgren Weihnachtsstimmung verbreitet. Am Freitag spielt er mit seinem achtköpfigen Ensemble in der Friesdorfer Pauluskirche. Schwedische, deutsche und amerikanische Weihnachtslieder erklingen in freier und gleichzeitig stilvoller Interpretation. Uns hat er erzählt, was ein Lied bieten muss, damit er es neu arrangiert und ins Weihnachts-Repertoire aufnimmt.

Moderation: Patricia Guzman

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Frings on Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium.

„Jeder kann backen“, dachten sich drei Jungs aus der Schüler-Redaktion und präsentieren in dieser Sendung die Ergebnisse ihrer ersten gemeinsamen Plätzchen-Back-Aktion. Außerdem geht es diesmal um Orte, an denen man in Bonn gut feiern kann. Und die neue youtube-Serie der Bundeswehr, „Die Rekruten“, wird unter die Lupe genommen.

