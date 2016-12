Happy birthday, Papst Franziskus!

An diesem 17. Dezember ist Papst Franziskus’ 80. Geburtstag. Er feiert ihn mit einem Gottesdienst mit allen in Rom residierenden Kardinälen in der Cappella Paolina im Apostolischen Palast. Ansonsten sei der Papstgeburtstag ein „normaler Arbeitstag“ mit vielen Begegnungen, teilte das vatikanische Presseamt mit. Viele Bonner gratulieren und wünschen ihm noch viele engagierte und mutige Lebensjahre. Johanna Risse berichtet.