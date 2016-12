Das Programm am 1. Weihnachtsfeiertag

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Weihnachten, Christmas, Natale

Bei Familie Mockridge aus Bonn ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Gemeinsam mit den sechs Söhnen fahren Bill und Margie alles auf, was ihre kulturellen Wurzeln hergeben. Geschenke gibt es an Heiligabend vom Christkind, am 1. Feiertag von Santa Claus und am 6. Januar von der Hexe Befana. So sind deutsche, kanadische und italienische Traditionen vereint. Uns erzählt Bill Mockridge außerdem von seinem “Bethlehem-Dinner”, einem selbst erfundenen Ritual zu Weihnachten.

Weihnachts-Crashkurs

Keine Zeit im Jahr kennt so viele Bräuche und Rituale wie die Weihnachtszeit. Viele davon scheinen quasi ein Teil der menschlichen DNA geworden zu sein. Nicht alle sind jedem erklärbar, und trotzdem werden sie praktiziert. Der Bonner Filmemacher Georg Divossen hat sich mit den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten des Weihnachtsfestes auseinandergesetzt. Und Hans C. Jähnichen hat ihn getroffen, um mehr zu erfahren über Krippe, Baum, Schenken, Essen und die regionalen Besonderheiten.

Weihnachten hinter Gittern

Das “Fest der Liebe” feiert man gerne mit Menschen, die einem “lieb und teuer” sind. Und was, wenn man sich das nicht aussuchen kann, weil man ein Verbrechen begangen hat und im Gefängnis sitzt? Die christliche Vereinigung “Sportler ruft Sportler” engagiert sich ehrenamtlich in der JVA Siegburg. Sonst organisieren sie Ballsport-Events. Vor Weihnachten haben sie eine Feier für die Häftlinge ausgerichtet. Beate Rinaldi war dabei und hat mit Ehrenamtlern und Straftätern gesprochen.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Weihnachts-Hörspiel

Wer kennt es nicht? Die Weihnachtsvorbereitungen werden in allerletzter Sekunde noch abgeschlossen, damit es so richtig losgehen kann mit Essen, Geschenken und Familienfrieden. Aber diesmal setzt der Vorweihnachts-Stress der Familie Bachmann doch mehr zu als sonst. Die beiden Kommissare haben einen ungelösten Fall auf dem Tisch, das elf Monate alte Kind entwickelt sich zum Plagegeist, und der Christbaumschmuck ist komplett hin. Wenn jetzt kein Wunder passiert, wird Weihnachten eine einzige Katastrophe …

Moderation: Lisa Röding und Leah Mühle

Redaktion&Produktion: Said Suma

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

