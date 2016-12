Das Programm an Neujahr

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Medien selber machen in der Medienwerkstatt Bonn

In der ersten Sendung des neuen Jahres bieten wir wieder einen Blick hinter die Kulissen: Mitglieder unserer Kreuz&Quer-Redaktion stellen sich und die gemeinsame Redaktionsarbeit näher vor. Manche sind mit dem Mikrofon unterwegs, andere moderieren im Radiostudio, wieder andere nehmen kleine Videos auf. Dabei kann jeder mitmachen. Die einzige Voraussetzung: Bei der Redaktionssitzung montags um 19 Uhr vorbeischauen und sich dann langsam einarbeiten oder Kurse in der Medienwerkstatt belegen. Denn ganz so einfach ist das mit dem Medien machen dann doch nicht immer, aber man kann es schnell lernen und es macht großen Spaß.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Nachgefragt: Das intensive Radiogespräch – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Migration und Integration

Migration und Integration gehören zusammen: Das eigene Heimatland verlassen, um dann irgendwo anzukommen und sein Leben neu aufzubauen. Vor 20 Jahren hat der Steyler Missionar und Seelsorger Pater Devis Don Wadin, der ursprünglich aus Indonesien stammt, genau das getan und er ist in Sankt Augustin angekommen. Im Studiogespräch erzählt er von seinen Erfahrungen. Wie viel Eigeninitiative und Offenheit für die andere Kultur ist nötig? Und welche Rolle spielen dabei die Gesellschaft und die Religion? Wir freuen uns über Meinungen, Kommentare oder Fragen per Mail an nachgefragt@medienwerkstattbonn.de.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

