Das Programm am Sonntag, 8. Januar 2017

Tatjana Flade schreibt, seitdem sie schreiben kann. Das fing schon in der Schule an, als sie mit rotem Kuli Geschichten in ihre Hefte kritzelte, die nicht so direkt etwas mit dem Unterricht zu tun hatten. Mittlerweile ist sie Geschäftsführerin des BVjA (Bundesverband junger Autoren und Autorinnen). Der Verband hilft Schreibtalenten dabei, Anfangshürden zu überwinden und mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit zu kommen. In Bonn organisiert Tatjana Flade Lesungen und schreibt natürlich auch selber. Ihr Spektrum reicht von Fantasy-Romanen bis zu lokalen Krimis. Mit „Herz im Fadenkreuz“ hat sie 2016 eine Lovestory mit Thriller-Elementen veröffentlicht. Im Interview erzählt sie über ihre Arbeit.

Es werde Licht!

Was passiert eigentlich mit unserer Haut in dieser „dunklen Jahreszeit“? Das will die Schüler-Redaktion diesmal herausfinden und hat den Dermatologen Prof. Uwe Reinhold getroffen. Außerdem haben sie sich gleich mal damit beschäftigt, warum Grün-Blau-Licht schlecht ist für den Schlaf (Hallo Handynutzer! ). Die Themen-Sendung „Licht“ geht weiter mit der Frage nach den derzeit besten und umweltfreundlichsten Leuchtmitteln und den besonderen Licht-Eigenschaften des norwegischen Dorfes Rjukan.

