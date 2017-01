Die Sendung am 15. Januar 2017

Kirchen im Ausverkauf

Die großen christlichen Kirchen reagieren auf Nachwuchs- und Wirtschaftsprobleme: Priestermangel, steigende Kosten für Personal und Bauunterhalt führen in Bistümern und Landeskirchen zu Gemeindefusionen, wobei Kirchen stillgelegt, umgebaut, verkauft und abgerissen werden. Auch in Bonn und Umgebung. Mit der Zukunft von Sakralbauten im Rheinland hat sich der Bonner Martin Bredenbeck aus kunsthistorischer Sicht beschäftigt. In seiner Doktorarbeit sieht er wichtige Kulturzeugnisse in Gefahr – und würdigt die positiven Ansätze, mit der Situation umzugehen. Johanna Risse berichtet.