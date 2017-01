Das Programm am Sonntag, 29. Januar 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bonn-Center: Worauf die Anwohner sich einstellen müssen

Nicht mehr viel ist übrig vom ehemals beeindruckenden Gebäudekomplex bei der Reuterbrücke. Teile des Bonn-Centers wurden schon abgerissen. Für März ist nun eine große Sprengung geplant. Doch was bedeutet das für die Bonner, die in der Nähe wohnen? Unsere Redakteurin Tanja Störtenbecker ist eine von ihnen. Sie hat eine Informationsveranstaltung über die bevorstehende Sprengung besucht und dort auch mit einigen Anwohnern gesprochen.

Moderation: Patricia Guzman

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Der Radio-Nachwuchs stellt sich vor

Manche gehen mit dem Aufnahmegerät nach draußen und machen Interviews, andere sitzen lieber im Studio am Mikrofon und moderieren, wieder andere kümmern sich dann doch lieber um die Technik. Vieles ist möglich in unserer Jugendredaktion. In dieser Sendung stellen die jungen Radiomacher sich und ihre Aufgaben genauer vor.

Moderation: Friederike Lötters und Kira Heinen

Redaktion & Produktion: Said Suma

