Das Programm am Sonntag, 5. Februar 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Bei kaltem Winter-Wetter ins Museum…

Touchdown – so heißt es nicht nur beim American Football. So heißt auch eine Ausstellung, die aktuell in der Bonner Bundeskunsthalle zu sehen ist. Hier geht es nicht etwa um Sport. Es ist die erste Ausstellung in Deutschland, die die Geschichte des Down-Syndroms erzählt. Irene Gross berichtet von ihren Eindrücken und hat dort auch mit Ausstellungsleiterin Henriette Pleiger gesprochen.

Moderation: Denice Schaper

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Hörspiel Spezial – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Beethoven mal anders

In seiner Geburtsstadt Bonn ist Ludwig van Beethoven noch heute an vielen Orten präsent. Sicher haben Sie schon einige davon gesehen. Und sicher kennen Sie auch viele der unvergesslichen Melodien, die er geschaffen hat. Aber haben Sie sich schon genauer mit seiner Biographie beschäftigt? Wussten Sie zum Beispiel, dass Beethoven dreimal beerdigt wurde? Diesen mysteriösen Ereignissen haben sich Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 8 gewidmet und daraus eine Krimi-Geschichte gemacht. Das Hörspiel „Der Fluch“ ist Ergebnis eines Workshops unter der Leitung von Martella Gutiérrez-Denhoff und Said Suma – eine Kooperation vom Beethoven-Haus Bonn mit der Medienwerkstatt Bonn.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

