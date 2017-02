Das Programm am Sonntag, 12. Februar 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Anti Kapitalismus: Das Ahlener Programm

Vor genau 70 Jahren trat die CDU im westfälischen Ahlen zusammen und verfasste ein 10-seitiges Dokument. Darin wurden Ziele von Wirtschafts- und Sozialpolitik formuliert, noch bevor es zur Gründung der Bundesrepublik kam. Kapitalistisches Gewinn- und Machtstreben waren die Feindbilder dieses Papiers. Zum Jubiläum des “Ahlener Programms” hat sich die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft kürzlich in Königswinter versammelt. Wir waren mit dabei.

Pro Bildung: Die Bonner Bundeszentrale

Vor 65 Jahren wurde in Bonn die “Bundeszentrale für Heimatdienst” gegründet. Teil des Gründungstrios war der Politikwissenschaftler Prof. Carl Christoph Schweitzer. Er lehrte an der Uni Bonn, war Bundestagsabgeordneter für die SPD und brennt auch im Alter von 92 Jahren noch für Politik, Information und Aufklärung. Wir haben ihn zu Hause besucht und mit ihm über die Bedeutung der heutigen “Bundeszentrale für politische Bildung” gesprochen. Ihren Haupstitz hat sie in der Adenauerallee 86.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Frings on Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Magazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Der Februar ist der Monat des Karnevals. Und die Redaktion hat sich diesmal gefragt, wer da eigentlich alles neben einem sitzt, steht und schunkelt und hat dabei verschiedene Karnevalstypen identifiziert und analysiert. Außerdem geht’s diesmal ins Dermatologische Zentrum Bonn, um herauszufinden wieviel Tageslicht ein Mensch in der kalten Jahreszeit eigentlich braucht. Und die Vorsätze zum neuen Jahr sind noch lebendig: Ein Ziel der Schüler lautete, in 2017 weniger Müll zu produzieren. Frings on Air macht sich auf die Suche danach, was man mit seinem Handy anstellen kann, wenn es irgendwann keinen Mucks mehr macht.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm.