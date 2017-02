Das Programm am Sonntag, 19. Februar 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Karneval kennenlernen

Kurz vor Karneval laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn im Rheinland ist die jecke Zeit für viele ein Highlight. Mit Kostümen, Kamelle und Karnevalsmusik wird in den kommenden Tagen ordentlich gefeiert – eine Tradition, die zwar viele lieben, aber auch einige Bonner nicht so ganz verstehen und auch nicht immer mitmachen wollen. Ganz anders sieht das eine Gruppe von Flüchtlingen in der Sankt Petrus-Gemeinde in der Bonner Nordstadt. Sie wollen den Karneval so richtig kennenlernen und werden deshalb als Fußgruppe beim Rosenmontagszug in Bonn dabei sein. Ein Bericht von Johanna Risse.

100.000 Jahre Kulturgeschichte

Prähistorische Werkzeuge, alte Pflanzensamen oder die Gutenberg-Bibel – die Exponate, die Sie aktuell in der Bundeskunsthalle Bonn sehen können, sind vielfältig. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie zeigen einen wichtigen Teil der Geschichte der Menschheit. So liefert die Bundeskunsthalle basierend auf Yuval Noah Hararis Bestseller „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ in der gleichnamigen Ausstellung einen ganz besonderen Rückblick auf 100.000 Jahre Kulturgeschichte. Was genau dahinter steckt? Irene Groß hat es im Interview mit Ausstellungsleiterin Agnieszka Lulinska herausgefunden.

Moderation: Beate Rinaldi

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

KURUX – das junge Kulturmagazin – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Immer freitags in der Medienwerkstatt

Kulturinteressierte Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren machen Radio in der KURUX-Redaktion der Bonner Medienwerkstatt – und weil sie so viele geworden sind, arbeiten sie mittlerweile schon in zwei Teams. Die einen treffen sich immer mittwochs, die anderen freitags. Diese Woche lernen Sie das Freitags-Team genauer kennen. Die Redaktion liefert einen Rückblick auf die Highlights des letzten Jahres – mit tollen Interviews, Reportagen und auch lustigen Outtakes.

Moderation: Freya Dieckmann und Simon Röding

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

