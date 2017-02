Jecke Flüchtlinge

Bützen, Schunkeln und Kamelle – sogar viele Deutsche können nicht nachvollziehen, warum das im Rheinland so einen großen Stellenwert hat. Welche Wirkung hat Karneval dann auf jemanden, in dessen Kultur das närrische Treiben völlig unbekannt ist? In der Sankt Petrus Gemeinde in der Bonner Nordstadt gibt es eine Gruppe von Flüchtlingen, die darauf anscheinend eine ganz einfache Antwort gefunden hat: Sie machen einfach mit beim Rosenmontagszug. Johanna Risse berichtet.