Das Programm am Sonntag, 5. März 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Big Fish: Junge Musical-Macher

Will Bloom liebt es, seinem Vater beim Geschichtenerzählen zuzuhören – zumindest als Kind. Das Verhältnis der beiden bekommt mit der Zeit einen Bruch, für Will werden andere Dinge wichtig, es geht auf und ab. Vor vier Jahren lief das Musical darüber noch am Broadway. Jetzt feiert es seine Premiere in Leverkusen. Christian Knoop ist in diese Märchenwelt eingetaucht und hat eine Bonner Laien-Darstellerin bei den Proben beobachtet.

Die Suche nach dem „Ich“

Eltern und Lehrer sagen immer: „Achte bloß nicht immer nur darauf, was die anderen über Dich denken!“. Peter Conzen von der Bonner Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder sagt hingegen: „Wir können nicht selber herausfinden, wer wir sind. Das müssen uns andere sagen.“ Warum das so ist, erklärt er in seinem Buch „Die bedrängte Seele. Identitätsprobleme in Zeiten der Verunsicherung“. Beate Rinaldi hat mit ihm darüber gesprochen.

Silence: Blockbuster über Mission

Martin Scorsese wäre gerne Priester geworden. Immerhin besuchte er als Jugendlicher auch eine Jesuitenschule. Aber von der wurde er „unehrenhaft entlassen“, und damit war Plan B fällig. Er ging zum Film und präsentiert in seinem neuesten Werk die Missionsgeschichte der Jesuiten im Japan des 17. Jahrhundert. Johanna Risse hat mit Peter Hasenberg über diesen Film gesprochen. Er ist Filmreferent der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn.

Moderation: Erika Altenburg

—————————

Nachgefragt – Das intensive Radiogespräch – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Entwicklungshilfe richtig!

Kurt Gerhardt ist Journalist und Entwicklungspolitik-Experte. Er hat für den Deutschen Entwicklungsdienst im Niger gearbeitet und ist bis heute mit Menschen aus der Region eng verbunden. Für ihn steht fest: Die Erwartungen an die Entwicklungshilfe für Afrika haben sich nicht erfüllt. Er sieht das Hauptproblem des Kontinents nicht beim fehlenden Geld, sondern bei der mangelnden Bildung. Flüchtlingsbewegungen durch noch höhere Zahlungen aufhalten zu wollen, hält er für irrwitzig. Am 16. März wird er Gast der Bonner Talk-Reihe „Gedankensprünge“ sein. Vorab gibt er uns einen Einblick ins Thema.





Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.