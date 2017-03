Die Sendung am 12. März 2017

Es blüht und sprießt im Bonner Münster

„Mensch, gedenke, dass du grünst.“ Dieses Wort der heiligen Hildegard von Bingen ist das Motto der diesjährigen Fastenzeit am Bonner Münster. Dazu gibt es ein aufregendes Projekt in der Basilika: eine Garteninstallation, die das Motto mit allen Sinnen erfahrbar werden lässt. Der Garten wird sein Bild in den kommenden Wochen der Fastenzeit allmählich verändern und immer grüner werden. Alle Besucher sind eingeladen, diese Grünkraft mithilfe des Gartens auch im eigenen Leben zu entdecken. Johanna Risse berichtet.