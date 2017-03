Das Programm am Sonntag, 12. März 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Zurück ins normale Leben

Hier bei uns in Deutschland gehen Kinder in die Schule, finden Freunde, haben Zeit zum Spielen. Aber nicht überall ist das selbstverständlich. In manchen Ländern müssen Kinder als Soldaten einen Krieg miterleben. Catalina und Manuel aus Kolumbien sind zwei von ihnen. Auf ihrem Weg zurück in ein normales Leben werden sie von der Don Bosco Mission unterstützt. Ein Beitrag von Patricia Guzman.

Schönes Bonn

Wer in einer Stadt lebt, dem fallen viele Dinge dort gar nicht mehr auf. Zauberhafte Orte, tolle Cafés, besondere Momente – das alles wird zum Alltag. Ein guter Grund mal nachzufragen und die Bonner über ihre Stadt nachdenken zu lassen: Was sind die ultimativen Geheimtipps für Menschen, die Bonn noch nicht kennen? Lydia Papenfuss hat sich umgehört.

Dieser Beitrag ist beim Intensiven Radiotag der Medienwerkstatt entstanden.

Moderation: Denice Schaper

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Frings OnAir – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Ehrenamtliches Engagement hat viele Formen. Manche tun sich in Gruppen zusammen, um zu helfen. Andere bekommen ganz ungewöhnliche Unterstützung – und zwar von ihren Haustieren. Die spielen dabei manchmal eine sehr wichtige Rolle, zum Beispiel bei einer Hundeführerin, die Kindern mit der sogenannten tiergestützten Therapie hilft. Außerdem geht’s in der Sendung um die Folk-Pop-Band „Us the Duo“ und ums Thema Urlaub.

