Das Programm am Sonntag, 19. März 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Ende des drehenden Sterns

Am Bonner Bundeskanzlerplatz beginnt wieder mal eine neue Zeitrechnung. Diesmal hat uns nicht der Regierungschef verlassen, sondern eines der markantesten Gebäude der Stadt. Das Bonn-Center wurde gesprengt und lieferte der Region, nach der Sprengung des „Hotel Europa“ 2001 in Troisdorf, ein weiteres spektakuläres Ereignis. Tanja Störtenbecker berichtet über die Vorgeschichte dieses Tages.

Eine gerechte Welt für Frauen

Diese Woche war “Equal Pay Day” – ein trauriger Jahrestag, der belegt, dass Männer und Frauen nach wie vor nicht die gleichen Rechte haben und für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Die Bonner Frauengeschichtsforscherin Barbara Degen beschäftigt sich seit Jahren mit der Rolle und den Rechten der Frau. Vor ihrer Lesung am kommenden Donnerstag bekam sie Besuch von Patricia Guzman.

Moderation: Irene Gross

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

Kurux – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Schön war das Fastelovend-Finale

In Bonn werden nicht nur Häuser gesprengt, viele Projekte bleiben auch einfach nur liegen, werden gekürzt oder niemals begonnen. Das alles beschäftigt auch Bonner Kinder und Jugendliche, die staunen, was die Großen alles nicht auf die Reihe kriegen. In der Karnevalssitzung „Papperlapapp“ haben 10- bis 16-Jährige ihren Blick auf die Dinge präsentiert, und die KURUX-Redaktion hat die Macher getroffen.

Moderation: Julia Malberg & Emma Hilsdorf

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.