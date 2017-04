Das Programm am Sonntag, 2. April 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Mali Blues in Bonn

Regisseur Lutz Gregor ist in den Nachrichten auf die Situation im Norden Malis aufmerksam geworden. Durch den Einfluss von Islamisten leben die Menschen und insbesondere die Musiker dort wie in einem Gefängnis. Gregor hat sich exemplarisch vier Musiker gesucht, um deren Leben in diesem kulturell so reichen Land darzustellen. Der Film lief kürzlich im Rahmen des Bonner „Over the border“-Festivals. Rabine Maloko traf dabei den Regisseur und die malische Musikerin Fatoumata Diawara zum Interview.

Kino-Nacht für Singles

An jedem dritten Freitag im Monat ist das Endenicher Rex-Kino jetzt einer ganz besonderen Klientel vorbehalten: Singles. Gezeigt wird ein aktueller Überraschungsfilm, und über den kann man anschließend im Pub gegenüber ins Gespräch kommen. Der Geschäftsführer des Rex-Kinos hat sich diese neue Reihe gemeinsam mit seinem Sohn ausgedacht, um ein Zeichen gegen Einsamkeit zu setzen. Stanislava Georgieva war bei einer dieser „Single-Sneaks“ dabei und hat neugierige Menschen getroffen.

Nachgefragt – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das christliche Abendland

Viele Jahre lang wurde der Ausdruck „Untergang des Abendlandes“ nur noch ironisch verwendet, um den furchtvollen Blick der (Groß-)Elterngeneration auf gesellschaftliche oder kulturelle Neuerungen auf die Schippe zu nehmen. Mit der Pegida-Bewegung kamen auf einmal Menschen, die sich scheinbar wieder völlig ernsthaft auf diesen religiös geprägten Raum bezogen haben. Aber gibt es ihn überhaupt? Und was meint man mit dem „christlichen Abendland“? Warum dieser Begriff überaus mit Vorsicht zu verwenden ist, erklärt Dr. Werner Höbsch. Er war der Leiter der Abteilung Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln und hält am 25. April einen Vortrag zum Thema im „Forum Rheinviertel“. Diskutieren Sie mit …

