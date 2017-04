Die Sendung am 9. April 2017

Von der Wallfahrt zum Megaevent

Fahrgeschäfte, Festzelte, Bratwurst, Bier und Reibekuchen: Mit rund einer Million Gästen ist Pützchens Markt die besucherstärkste Veranstaltung in Bonn. In diesem Jahr feiert die Traditionskirmes ihren 650. Geburtstag. Schon vor dem Jubiläumsmarkt im September wird das Ereignis das ganze Jahr über gefeiert. Und das Programm erinnert ganz besonders an den historischen Ursprung des Megaevents: an die Wallfahrt zu Ehren der Heiligen Adelheid rund um den Brunnen in Pützchen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Kölns Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki wird im September die Festmesse im Bayern-Zelt zelebrieren. Johanna Risse berichtet.