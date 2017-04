Das Programm am Sonntag, 9. April 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

ViktoriaAtelier: Mitmachen erwünscht

Es ist gar nicht so lange her, da protestierten Bonnerinnen und Bonner auf der Straße gegen die Pläne für das Viktoriakarree. Nun ist immer noch unklar, wie genau es weitergeht. Aber alle sind eingeladen, mitzureden – und zwar im Rahmen der Bürgerwerkstatt Viktoriakarree. Es wurde bereits online zu Diskussionen aufgerufen, aber auch vor Ort passiert einiges: Das ViktoriaAtelier hinter dem Alten Rathaus soll einen offenen Raum für Ideen und Kreativität bieten. Irene Groß war vor Ort.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Frings OnAir – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Für viele Schüler ist das mit dem Geld so eine Sache… Das Taschengeld reicht hinten und vorne nicht für Klamotten, Kinobesuche etc. Doch in anderen Ländern gibt es viel grundlegendere Probleme: Habe ich heute überhaupt etwas zu essen? Ohne gesellschaftliche Unterstützung sind viele hilflos und auf sich allein gestellt. Deshalb gab es eine Spendenkampagne am Kardinal-Frings-Gymnasium, um etwas gegen den Hunger in Ostafrika zu unternehmen. Dabei konnten innerhalb weniger Tage 850 Euro gesammelt werden. Weitere Themen dieser Sendung: Kino und Life Hacks.

