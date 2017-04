Die Sendung am Ostermontag

Beethoven für Obdachlose

Der weltberühmte Bratsche-Spieler Nils Mönkemeyer hat in Zusammenarbeit mit der „Beethoven Academy Bonn“ ein neues Festival ins Leben gerufen, das vom 10. bis 14. Mai zum ersten Mal stattfinden wird. Es hat einen karitativen Zweck, der Nils Mönkemeyer besonders am Herzen liegt: Es geht um die Obdachlosenhilfe der Caritas Bonn. Der Erlös des Festivals wird aber nicht nur gespendet – die Obdachlosen sollen durch Ticket-Patenschaften auch selber an dem Festival teilnehmen können. Teilnehmende Künstler sind, neben Nils Mönkemeyer, Sabine Meyer, William Youn und das Signum Quartett. Johanna Risse berichtet.