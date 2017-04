Das Programm am Ostersonntag 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Roman: Glücklich für immer?

Sebastian Knell ist Philosoph an der Uni Bonn und hat gerade einen Roman geschrieben: „Burn-In. Oder wie Parzer der Glückseligkeit verfiel.“ Dieses Buch setzt der Volkskrankheit „Burn-Out“ einen Zustand entgegen, der durch niemals endendes Glücksgefühl gekennzeichnet ist. Da der Politiker Reinhold Parzer allerdings der einzige Mensch auf Erden ist, der so empfindet, lassen die ersten Konflikte nicht lange auf sich warten. Im Studiogespräch gibt Sebastian Knell weitere Einblick in die Welt seines Romanhelden.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Kurux – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Große Geschichten auf der Bühne und auf Papier

Um einen begnadeten Geschichten-Erzähler geht es im Broadway-Musical „Big Fish”. Bei der Deutschland-Premiere in Leverkusen war das Kurux-Team mit vor Ort und hat sich in die Abläufe hinter der Bühne einweihen lassen. Außerdem sind sie zwei Darstellern aus Bonn begegnet und haben die beiden zu ihren persönlichen Geschichten befragt. Außerdem geht’s diesmal zu „AbraPalabra“, dem internationalen Geschichten-Wettbewerb des Bonner Frauenmuseums. 52 deutsche Schulen aus aller Welt hatten diesmal teilgenommen.

Moderation: Ece Cicek

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

