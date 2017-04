Die Sendung am 23. April 2017

Theatergespräche über Gott und die Welt

Regelmäßig haben Zuschauer des Theaters Bonn die Möglichkeit, in Werkstattgesprächen ein Stück aus dem aktuellen Spielplan zu besprechen. In diesen Diskussionsrunden in Kooperation mit dem Evangelischen Forum Bonn und dem Katholischen Bildungswerk Bonn kann alles diskutiert werden. Die Dramaturgie, die künstlerische Gestaltung, das Bühnenbild, die schauspielerische Leistung oder auch die Inhalte oder die „Botschaft“ des jeweiligen Stücks können im Fokus stehen – und natürlich auch die Frage, ob und in welchem Maße sich hier Schnittmengen mit dem Gehalt von Religion ergeben. Johanna Risse berichtet.