Die Sendung am 7. Mai 2017

Ein neuer Leuchtturm geistlichen Lebens



Hoher Besuch in Siegburg: Gemeinsam mit Erzbischof Woelki hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag das Katholisch-Soziale Institut (KSI) an seinem neuen Standort auf dem Michaelsberg eröffnet. Mit der Eröffnung des KSI im ehemaligen Benediktiner-Kloster geht die fast 1.000 Jahre alte Tradition des geistlichen Lebens auf dem Siegburger Michaelsberg in eine neue Phase. Gefeiert wird die Eröffnung auch am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür. Johanna Risse berichtet.