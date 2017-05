Das Programm am Sonntag, 7. Mai 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Psychische Belastungen und Lösungsansätze

Kennen gelernt haben sich Lydia und Celine in einem Schnupper-Kurs unserer Medienwerkstatt. Auf der Suche nach dem ersten Thema, an dem sie sich ausprobieren wollten, stießen sie auf Celines „soziale Phobie“. Vor sieben Jahren wurde sie bei ihr diagnostiziert. Seitdem setzt sie alles in Bewegung, um mit diesem Handicap im Alltag besser klar zu kommen. Im Studiogespräch erzählt sie ihre Geschichte.

Aber nicht alle gehen psychische Besonderheiten so offensiv an wie Celine. Deshalb haben wir Dr. Peter Conzen eingeladen, den Leiter Der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder. Bei ihm stehen tagtäglich Menschen vor der Tür, die Hilfe suchen. Von ihm wollen wir wissen, woran man eigentlich erkennt, dass man Hilfe braucht, und wie diese Hilfe dann konkret aussieht.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Nachgefragt – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Brauchen wir die Kirchen noch?

Der Bonner Politikwissenschaftler und Publizist Dr. Andreas Püttmann ist am 17. Mai Gast im Katholischen Bildungswerk Bonn. Zuvor gibt er in unserem intensiven Radiogespräch Einblicke in seine Thesen. Er ist jemand, der sich konstruktiv Gedanken darüber macht, wie Christen in Deutschland ihre prägende Kraft stabilisieren bzw. wieder stärker sichtbar machen können. Für ihn ist die Abnahme der Kirchenzugehörigkeitszahlen nicht der Anfang vom Ende. Er glaubt an die unumstößliche gesellschaftliche Relevanz der christlichen Kirchen in Deutschland.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

