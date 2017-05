Die Sendung am 25. Mai 2017

Den “König” in jedem Menschen entdecken

Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Artikel 1 des Grundgesetzes. Doch wie viel Würde kommt jedem Menschen zu – von Gott, von sich, von anderen – und wie viel bleibt im Verborgenen? Die Holzskulpturen des Bonner Künstlers und Diakons Ralf Knoblauch geben einen Antwortversuch: Scheinbar machtlos und bescheiden zeigt sich ihre Größe und Würde im Verborgenen. So berühren sie die Betrachter und erinnern uns an unsere eigene Königswürde. Johanna Risse berichtet.