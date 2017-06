Das Programm am Sonntag, 18. Juni 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Tag des Bonner Sports – Zum Zugucken und Mitmachen

Vergangenes Wochenende haben sich Bonns Sportvereine auf dem Münsterplatz präsentiert. Insgesamt gibt es rund 100 von ihnen. Und manche Sportarten sind so neu und exotisch, dass viele sie höchstens aus Harry Potter-Büchern kennen. Vanessa Ortner hat sich unter die Sportinteressierten gemischt und zeigt, dass in Bonn wirklich für jeden etwas dabei ist: Vom Kneipensport über Turniersport bis hin zum kostenfreien Open Air-Event.

Mr. Music – Final Countdown für den berühmten Plattenladen

Im November hätte Bernd Gelhausen mit seiner Mannschaft 25jähriges Jubiläum gefeiert. Aber so lange hält er nicht mehr aus mit seinem Plattenladen gegenüber vom Bonner Hauptbahnhof. Zwar wäre die Lage wohl ideal, wenn der neue Bahnhofsvorplatz erst mal fertiggestellt wäre, aber eben diese Baustelle wäre wohl auch sein Ruin geworden. So öffnet „Mr. Music“ nach jahrelangen Umsatzrückgängen am 24. Juni zum letzten Mal. Christian Knoop hat mit dem Geschäftsinhaber gesprochen.

Moderation: Beate Rinaldi

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Kurux – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Rhein in Flammen und Mittelalter-Markt in Buschdorf

Mit den höheren Temperaturen kommen immer mehr “Umsont und draußen”-Veranstaltungen auf die großen Plätze, Wiesen und Bühnen. Bei „Rhein in Flammen“ in der Rheinaue hieß es diesmal „Flower power“. Und bei „Buschdorf 800“ wird am 1. Juli auf die mittelalterliche Art gefeiert – mit Wildschweinbraten, Apfel- und Honigwein, Kettenhemd-Flechten, Hufeisenwerfen und der Band „Die Galgenvögel“. Die Kurux-Redaktion blickt zurück und voraus.

Moderation: Susanna Gärtner und Simon Röding

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

