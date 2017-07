Das Programm am Sonntag, 9. Juli 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Traumklänge für die Ohren

Sängerin Eike Kutsche und Organistin Mariann Backa gestalten am kommenden Freitag einen ungewöhnlichen musikalischen Abend in Sankt Augustin. „Traumklänge“ ist der Titel dieses meditativen Benefizkonzertes, das ein Hilfsprojekt der Steyler Missionare in Indien unterstützt. Beate Rinaldi berichtet über das Projekt und die Musik.

Mathematik zum Anfassen

Viele Schüler haben keine Lust auf Mathe. Sie finden das Fach langweilig oder viel zu schwer. Dass Mathematik aber auch richtig faszinierend sein kann, zeigt die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“, die wieder im Deutschen Museum Bonn zu Gast ist. Hier werden sogar Kindergeburtstage gefeiert. Und auch für die Erwachsenen ist die Ausstellung spannend, berichtet Erika Altenburg.

Pützchens Markt: Erinnerungen und Begegnungen

Es dauert nicht mehr lange, dann ist das große Jubiläum da: 650 Jahre Pützchens Markt. Der Brunnen in Pützchen ist der Ort, an dem alles begann. Und dort haben sich rund 80 Frauen zu einem Tag der Begegnung getroffen. Natürlich wurde dabei viel über die Legende der heiligen Adelheid gesprochen – und über Traditionen und Erinnerungen. Ein Beitrag von Johanna Risse.

Frings OnAir – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Musik machen hat viele Facetten: Songs schreiben, fleißig proben und natürlich auf der Bühne stehen. Besonders spannend wird es, wenn dabei auch noch Aufnahmen stattfinden und Videos gedreht werden. Das hat die Bonner Band „David Nevory“ im Rock & Pop Zentrum Bonn erlebt. Außerdem geht es in dieser Sendung um das Schulprojekt „Business@school“ und das Thema Doping im Sport.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

