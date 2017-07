Das Herz der Stadt verstummt

Es ist das Wahrzeichen von Bonn: das Bonner Münster. Am 23. Juli läuten die Glocken aber vorläufig zum letzten Mal. Denn die alte päpstliche Basilika wird für zwei bis drei Jahre geschlossen, da sie generalsaniert werden muss. Nach dem letzten Gottesdienst zieht die Münstergemeinde in einer Prozession durch die Stadt nach Sankt Remigius, wo sie vorläufig eine neue Heimat in der Kirche der katholischen Hochschulgemeinde findet. Ein Beitrag von Johanna Risse.