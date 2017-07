Das Programm am Sonntag, 16. Juli 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Über den Tellerrand kochen

Von Berlin nach Bonn und in etwa dreißig andere Städte ist es gewandert: das Projekt „Über den Tellerrand“. Man möchte dabei die Integration von Geflüchteten fördern und Menschen miteinander in Kontakt bringen – und zwar bei sportlichen, gestalterischen oder kulinarischen Aktionen. Eine davon ist „Über den Tellerrand kochen“ in Bonn. Und wie sich hier Alt- und Neubonner kennenlernen und neue Freundschaften entstehen, darüber berichtet Patricia Guzman.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

—————————

KURUX – das junge Kulturmagazin – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ballons am Himmel

Wer bewundert sie nicht, die bunten, großen Ballons, die sanft am Himmel entlanggleiten? Manche haben kleine Körbe und nur eine Person kann mitfliegen; andere können ganze Personengruppen mitnehmen. Das und einiges mehr hat die KURUX-Redaktion beim Ballonfestival in der Rheinaue herausgefunden. Außerdem geht es ums Radiohören und ums Tanzen. Und es gibt einen Krimi für die Ohren.

Moderation: Tom Dannenberg und Emma Hilsdorf!

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————

