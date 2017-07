Die Sendung am 30. Juli 2017

50 Jahre Andheri-Hilfe

Es war wahrlich ein Mammutprogramm: Gleich zwei Festakte hintereinander feierte die Andheri-Hilfe zu ihrem 50-jährigen Jubiläum und zum 90. Geburtstag ihrer Gründerin Rosi Gollmann, die früher als katholische Religionslehrerin unterrichtete. Vor mehr als 50 Jahren las die Bonnerin in einer Zeitschrift über die Not von Waisenkindern in Indien. Spontan packte sie mit ihren Schülern Hilfspakete. Daraus entstand die Andheri-Hilfe, die heute mehr als 100 Projekte in Indien fördert und mehr als eine Millionen Blinden das Augenlicht geschenkt hat. Johanna Risse berichtet.