Das Programm am Sonntag, 30. Juli 2017

Bonner Münster: Der vorerst letzte Gottesdienst

Die Türen des Bonner Münsters bleiben nun erst einmal für die Besucher geschlossen. Alte Technik, Probleme mit der Statik, Feuchtigkeit, Risse und andere Probleme machen eine umfangreiche Sanierung nötig, die wohl 2 Jahre oder länger dauern wird. Aber vorher gab es noch einen letzten festlichen Gottesdienst. Hans C. Jähnichen war dabei.

Mehr über die Sanierung: Magazin Münster.bau

Das Bonner Münster unterstützen: Steinpate werden

Frauenmuseum: Reformation in Bonn

Vor genau einer Woche wurde im Frauenmuseum passend zum Lutherjahr eine neue Ausstellung eröffnet: „Reformation in Bonn“ ist das Thema, bei dem es um Liebe, Kriege und Hexenverfolgung geht. Erika Altenburg berichtet über eine Ausstellung, die dank neuer historischer Erkenntnisse einen anderen Blick auf die Geschehnisse ermöglicht. Und aktuelle Kunst ist dort auch zu sehen.

Schule mal anders

Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie und Musik – diese Unterrichtsfächer kennen wohl alle Schüler. Aber was ist mit der Junior-Ingenieurs-Akademie? Die gibt es als Wahlpflichtfach am Bodelschwingh-Gymnasium Herchen. Hier werden ingenieurwissenschaftliche und technische Themen so praxisnah wie möglich vermittelt. Die Jugendredaktion hat sich diesen ganz besonderen Unterricht näher angesehen.

