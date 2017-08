Das Programm am Sonntag, 6. August 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Ausstellung – Comics! Mangas! Graphic Novels!

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Comics noch ein reines Erwachsenen-Medium in den U.S.A. – als Rubrik in der Tageszeitung. Zum Jugendphänomen wurden sie erst ab den 30er Jahren durch das Aufkommen der Superhelden-Geschichten. Die aktuelle Ausstellung in der Bundeskunsthalle zeigt die Geschichte dieser Gattung samt ihren lokalen Entwicklungen in Europa und Japan. Irene Gross hat sich durch die Ausstellung führen lassen und dabei u.a. erfahren, wie Comics Sprachbarrieren überbrücken.

Kistenfest – Kultur verbindet!

Vier Grundschulen in Bad Godesberg und Kessenich unterstützen ihre Schüler dabei, einen intensiveren Zugang zum Lesen zu bekommen. Mithilfe des Vereins „Kultur verbindet“ vermitteln sie Paten an Migranten-Familien und ermöglichen ihnen dadurch, Bücher zu kaufen und sie gemeinsam zu lesen. Dabei lernen sie die deutsche Sprache und tauschen ihre Geschichten miteinander aus. Rabine Maloko hat das traditionelle „Kistensfest“ in der Erich-Kästner-Schule besucht. Dabei bekommen alle Kinder Holzkisten geschenkt, in denen sie ihre Bücher verstauen können.

Moderation: Beate Rinaldi

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Nachgefragt – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Frühkindliche Förderung – Und wie?

Die Sommerferien sind die Zeit, zu der Eltern und Kinder so viel Kontakt zueinander haben, wie sonst nie im Jahr. Und danach geht’s für die Kinder wieder zurück in die Betreuung durch andere: Kindertageseinrichtungen, Kindergarten, oder auch mal zur Oma?! Welche Art der Betreuung bringt Kindern am meisten, und wie kann verhindert werden, dass schon in frühester Kindheit soziale Unterschiede unauflöslich festgelegt werden? Darüber sprechen wir mit der Sozialwissenschaftlerin Dr. Heike Wiemert, die in Bonn lange Zeit das „Netzwerk Kinderbetreuung in Familien“ geleitet hat.

Moderation: Susanna Biskup

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

