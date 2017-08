Die Sendung am 13. August 2017

Den “Alten” neu erleben

Konrad Adenauer (1876-1967) war erster Bundeskanzler der Bundesrepublik und als Staatsmann für die „große Politik“ zuständig. Unterhalb von Adenauers Wohnhaus in Rhöndorf, in das er 1935 gezogen war und in dem er 1967 gestorben ist, gibt es schon seit Mitte der 1970er-Jahre die Gedenkstätte mit einer Dauerausstellung. Die wurde zuletzt 1997 erneuert. Nun war es wieder Zeit für eine Überarbeitung: Neben der Kanzlerschaft des „Alten von Rhöndorf“ steht künftig auch der Katholik Adenauer im Mittelpunkt der Präsentation. Johanna Risse berichtet.