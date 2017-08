Das Programm am Sonntag, 13. August 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Poesie über Freundschaft

Acht begeisterte und kreative Dichter haben auf einem Schiff auf dem Rhein ihre ganz persönliche Sicht auf das Thema Freundschaft präsentiert – und zwar bei einem Poetry Slam, den die „Aktion Deutschland Hilft“ zum Tag der Freundschaft organisiert hat. Ganz wichtig ist dabei natürlich auch das Publikum, denn das kürt am Ende durch seinen Applaus den Gewinner des Dichter-Wettbewerbs. Rabine Maloko war dabei.

Moderation: Christian Knoop

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Frings On Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Bühne frei: Beim Jungen Theater Bonn zeigen ganz junge Talente immer wieder in unterschiedlichen Stücken ihr Können. Eins davon ist „Löcher – Das Geheimnis von Green Lake“, basierend auf dem preisgekrönten Roman von Louis Sachar. Wie das auf der Bühne präsentiert wird? Die Frings On Air-Redaktion hat es sich angeschaut und mit den Hauptdarstellern und dem Regisseur gesprochen. Um sportliche Nachwuchs-Talente geht es in dieser Sendung auch. Und um die Band Nosoyo.

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg.