Das Programm am Sonntag, 20. August 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Julia Kamenik: Die Rampensau

„Ich muss mich nicht entscheiden“, sagt Julia Kamenik, die Besuchern der Oper Bonn und der Komischen Oper Berlin als Sopranistin bekannt ist. Denn mittlerweile hat sie sich selbständig gemacht und singt jetzt nicht mehr nur Arien, sonder so ziemlich alles, was ihr auf den Notenständer flattert. Außerdem arbeitet sie als Stimm- und Perfomance-Trainerin und hilft anderen Menschen dabei, ebenfalls eine „Rampensau“ zu werden. Im Studiogespräch spricht sie über die Entdeckung ihrer Fähigkeiten und über das anstehende Konzert am Sonntag, den 27. August im „Katharinenhof“ des Ehepaars Beikircher in Bad Godesberg.

Moderation: Sandra Niggemann

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

—————————

Kurux – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gegen das Sommerloch

Sechs Wochen Schulferien wollen gefüllt werden. Da macht sich die Kurux-Redaktion auf Entdeckungsreise im Bonner Stadtgebiet. Am Alten Zoll haben die kostenfreien „Stadtgartenkonzerte“ begonnen, und das Reporter-Team wollte von den Musikfans wissen, was sie dort suchen und gefunden haben. Außerdem war Kurux im Deutschen Museum Bonn und hat die Ausstellung „Mathematik zum Anfassen“ besucht – wenn der Unterricht in der Schule doch bloß halb so spannend wäre … bis zum Ferienende hat die Ausstellung noch geöffnet.

Moderation: Elena Kastorina

Redaktion: Susanna Biskup

Produktion: Said Suma

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.