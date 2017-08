Die Sendung am 27. August 2017

Feiern, Tanzen, Abheben… und Gutes tun

Am 3. September steigt im Beueler Brückenforum das „One World Festival Bonn“ – ein Festival, das mit Bands wie „Six Nation“, „Memoria Sound“, „Palo Santo“, „True Lion Sound“ oder „Rakete Rakete“ nicht nur jede Menge sonnige Gute-Laune-Musik nach Bonn holt, sondern auch Gutes tut. Denn das Festival ist ehrenamtlich geplant und der Erlös kommt der Bonner Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe zugute. Die Schirmherrschaft des Festivals hat der Caritasverband für die Stadt Bonn übernommen. Johanna Risse berichtet.