Das Programm am Sonntag, 27. August 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Nachwuchsautoren: Lesung im Möbelgeschäft

Der Konzeptstore Herzblut in Bad Honnef ist ein ungewöhnlicher Veranstaltungsort. Eigentlich werden hier Möbel, Mode und mehr verkauft, aber immer wieder gibt es auch Veranstaltungen. Zum Beispiel eine Lesung von Nachwuchsautoren aus der Gegend, die sich in einer lokalen Gruppe des Bundesverbands junger Autorinnen und Autoren (BVjA) organisiert haben. Zu hören hab es zum Beispiel einen Krimi, der in Königswinter spielt. Ein Bericht von Erika Altenburg.

Moderation: Lydia Papenfuss

Redaktion: Lisa Mattil

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Nachwuchs-Songwriterin: Clara Clasen im Studiogespräch

Viele junge Leute lernen ein Instrument, aber deutlich weniger bleiben jahrelang dabei und verfolgen es ernsthaft. Etwas ganz anderes ist es dann, eigene Songs zu schreiben, denn in der Musik und den Texten stecken oft persönliche Erfahrungen. Im Studiogespräch erzählt die 22-jährige Singer-Songwriterin Clara Clasen mehr über ihre ganz persönliche Musik. Und sie hat auch ihre Gitarre mitgebracht und liefert eine Kostprobe.

Redaktion und Produktion: Said Suma

Moderation: Lisa Röding und Klara Lichtenthal

