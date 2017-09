Das Programm am Sonntag, 3. September 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Politik und Gamescom

Die Straßen waren dicht, die Bahnen übervoll und nicht zuletzt die Stände mit den Videospielen völlig überlaufen. Aber all das schreckt die Besucher der weltgrößten Messe für Computer- und Videospiele ja nicht. Warten wird zum Teil des Vergnügens. Kira Heinen und Tobias Kugelmeier wollten den Vergleich: Pressetag vs. Besuchertag. Im Video haben sie ihre Eindrücke festgehalten, und mit dem Mikrofon waren sie am Stand von Matthias Uzunoff und seinem Arbeitgeber, der Bundeszentrale für politische Bildung aus Bonn.

Acrylmalerei in der Praxis

Kunst hängt traditionell im Museum, in einer Galerie oder im Wohnzimmer. Aber auch jedes Wartezimmer, das etwas auf sich hält, wartet mit ausgewählten Bildern an der Wand auf. Kinga MaryN wird genau so einen Raum mit ihren neuen Malereien füllen. Die Bonner Malerin präsentiert ihre Acryl-Malereien ab dem 9.9. in der Praxis für Ostepathie & Physiotherapie in der Bonner Nordstadt (Irmintrudisstraße 19). Irene Groß hat die Künstlerin dort besucht und mit ihr über die neue Ausstellung „Taste of Colour“ gesprochen.

Nachgefragt - 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

650 Jahre Pützchens Markt – Eine Kulturgeschichte

Als Volkskundler hat Michael Faber vor vielen Jahren zur „Sozialgeschichte der Schausteller im Rheinland“ promoviert. Und das Thema „Jahrmarkt“ begleitet ihn bis heute. Jetzt ist eine 280 Seiten starke Kulturgeschichte zum 650. Geburtstag von Pützchens Markt erschienen (Kirmes beginnt am Freitag). Mit Hilfe anderer Kulturwissenschaftler und den Erinnerungen und Fundstücken der Bonner hat er der 5-Tage-Kirmes ein Denkmal gesetzt. Im intensiven Radiogespräch gibt er Einblicke in das für ihn immer noch „heilige“ Großereignis.

