Die Sendung am 24. September 2017

Jetzt ist die Meinung der Jugendlichen gefragt

Was denken Jugendliche über die katholische Kirche? Was sollte dringend verbessert werden? Genau das will Papst Franziskus gerade herausfinden, und zwar mit Hilfe eines Fragebogens. Dieser Onlinefragebogen richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, egal welcher Konfession. Dabei geht es um die Meinung von jedem einzelnen jungen Menschen vor Ort, also auch in Bonn. Die Antworten werden ausgewertet und fließen dann in die Bischofssynode zum Thema Jugend im Jahr 2018 ein. Johanna Risse berichtet.