Das Programm am Sonntag, 24. September 2017

Wegen der Berichterstattung zur Bundestagswahl werden unsere Sendungen eine Stunde später als üblich ausgestrahlt.

Kreuz&Quer – 21 Uhr bis 21.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Jubiläum: 15 Jahre Slow Food in Bonn

Die Mitglieder von Slow Food finden, dass gutes Essen anders sein sollte als Fast Food. Für sie ist die Qualität der Produkte entscheidend. Frisch, regional und saisonal, das steht im Vordergrund. Schon seit 25 Jahren gibt es Slow Food nun schon in Deutschland, seit 15 Jahren in Bonn. Und das musste natürlich gefeiert werden. Erika Altenburg berichtet vom großen Fest im Haus Müllestumpe in Graurheindorf.

Bonner Münster: Großprojekt Orgelabbau

Die Mitarbeiter der Bonner Orgelbaufirma Johannes Klais haben viel zu tun. Im Bonner Münster muss nämlich die große Klais-Orgel abgebaut werden, damit sie bei der Sanierung nicht beschädigt wird. Mehr als 5.000 Orgelpfeifen hat das riesige Instrument. Johanna Risse hat sich angeschaut, wie genau das funktioniert.

Moderation: Beate Rinaldi

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 21.30 Uhr bis 22 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Gamescom: Warteschlangen, Games und Cosplayer

Andre Meier aus Hennef ist begeistert von Videospielen. Auf der diesjährigen Gamescom hatte der Student aber gar nicht so viel Zeit, neue Spiele auszuprobieren. Im Interview berichtet er von seiner Arbeit am Stand des Herstellers Electronic Arts (EA) für das neue Fußball-Spiel Fifa 18. Aber auch jede Menge andere Spiele konnte die Jugendredaktion vor Ort austesten. Zu sehen gab es außerdem beeindruckende Kostüme von zahlreichen Cosplayern. Kiku ist eine von ihnen und erzählt von ihrem ganz besonderen Hobby.

Moderation: Hanna Wetzel und Klara Lichtenthal

Redaktion und Produktion: Said Suma

