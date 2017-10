Das Programm am Sonntag, 1. Oktober 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Für mehr Gerechtigkeit: Der Videobeweis

Während manch eine Sportart schon lange auf die Unterstützung durch Videoaufnahmen setzt, ist der Volkssport Nr. 1 in Deutschland erst seit dieser Saison mit dabei. Jetzt kann es eigentlich keine ungerechten Tore, Elfmeter und Platzverweise mehr geben. Oder etwa doch? Nach den Erfahrungen der ersten Spieltage, sind Teilnehmer unseres Kurux-Radiokurses in die Bonner Fußgängerzone gegangen und haben nach Meinungen zur neuen Technologie gefragt.

Für mehr Abwechslung: Die Pinnwand

Natürlich ist der Tag der Deutschen Einheit für viele eine Chance, in der kommenden Woche noch ein bisschen mehr Freizeit für Unternehmungen zu gewinnen. Und es wird auch einiges geboten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis: Die Oberkasseler Kulturtage laden ein, das Pantheon feiert 30. Geburtstag, in Beuel steigt der letzte Hof-Flohmarkt in diesem Jahr, und in der Harmonie wird gegen weibliche Genitalverstümmelung gesungen. Kira Heinen stellt eine Auswahl in unserer „Pinnwand“ vor.

Moderation: Irene Groß

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Nachgefragt – 21.30 Uhr bis 22 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Kirche und Klimakonferenz

195 Staaten haben sich dazu verpflichtet, die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf höchstens zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Sollte das nicht gelingen, erwarten Klimaforscher unumkehrbare Umweltveränderungen. Die nächste Weltklimakonferenz findet vom 6. bis 17. November in Bonn statt. Mit Thomas Ehses, dem Klimaschutzbeauftragten des Erzbistums Köln, sprechen wir in dieser Nachgefragt-Ausgabe über Hoffnungen, Maßnahmen und die Position der Kirche in der Klimafrage.

Moderation: Johanna Risse

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

