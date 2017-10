Die Sendung am 8. Oktober 2017

Bogenschießen, mit Holz arbeiten, tanzen

Die Flüchtlingskrise in Europa kommt einer Massenflucht junger Männer gleich: Rund zwei Drittel der Asylanträge in Deutschland wurden von Männern unterschrieben. Doch nur wenige Hilfsangebote richten sich speziell an männliche Flüchtlinge. Deshalb haben die Männerpastoral im Erzbistum Köln und die Bonner Pfarrei St. Thomas Morus bereits vor zwei Jahren das Pilotprojekt „Aktionen mit männlichen Flüchtlingen“ gestartet. Denn: Bogenschießen, Deutsch lernen, tanzen, Schwimmen lernen, mit Holz arbeiten – dies und vieles andere wünschen sich speziell männliche Flüchtlinge. Johanna Risse berichtet.