Das Programm am Sonntag, 22. Oktober 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Darmstädter Signal: Tagung in Königswinter

Seit 1983 gibt es schon das Darmstädter Signal, einen Arbeitskreis für aktive und ehemalige Soldaten, der sich als kritisches Forum versteht. Im Arbeitnehmerzentrum Königswinter fand nun eine Tagung des Arbeitskreises statt. Das Thema: „Neue Entspannungspolitik jetzt“. Mit dabei waren u. a. Politiker, Vertreter der Zivilgesellschaft, sowie aktive und ehemalige Militärangehörige, um an 3 Tagen zahlreiche Vorträge zu hören und miteinander zu diskutieren. Uwe Werner Schierhorn erzählt von seinen Eindrücken.

„Erzähl es niemandem!“

Oft haben Menschen Geheimnisse und es ist für sie alles andere als einfach, darüber zu reden. Die 95-jährige Lillian Crott Berthung hat nun über ein großes Geheimnis geschrieben und gesprochen – zuerst in Form eines Buches, dann auch vor der Kamera in einem Dokumentarfilm. „Erzähl es niemandem!“ bringt ihre Erlebnisse in Norwegen zu Zeiten des zweiten Weltkriegs und ihre Liebesgeschichte mit einem deutschen Soldaten jüdischer Herkunft auf die Leinwand. Gezeigt wurde der Film im Landesmuseum Bonn im Rahmen einer Benefiz-Matinée zugunsten des Vereins Karo e.V.. Ein Bericht von Beate Rinaldi.

Moderation: Mario Rembold

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Said Suma

—————————

Kultur mit Erika Altenburg – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Literaturherbst, Seemannslieder und gutes Essen

Bei kaltem Herbstwetter gibt es für viele nichts Schöneres, als ein paar entspannte Stunden zu Hause – mit einem tollen Buch und einem warmen Getränk. Es lohnt sich für Literaturfans aber, nach draußen zu gehen, denn beim Oberkasseler Literaturherbst gibt es zahlreiche Lesungen und Musik, erzählt Klaus Großjohann vom Organisationsteam im Studiogespräch. Außerdem stellt Erika Altenburg den Bonner Shanty-Chor vor und beschäftigt sich anlässlich des Welternährungstags mit regionaler, saisonaler und frischer Küche.

Moderation und Redaktion: Erika Altenburg

Produktion: Said Suma

—————————

Die Chance, das eigene Radioprogramm zu machen

Jede und jeder kann hier mitmachen: In der Medienwerkstatt Bonn gestalten engagierte Leute ihr eigenes Radioprogramm. Das Ergebnis: ein hörenswertes Magazin mit Themen aus Bonn und der Region, jeden Sonntagabend auf Radio Bonn/Rhein-Sieg. In der Spalte rechts sind aktuelle Beiträge zu hören, unser Newsletter hält Sie über unser Programm auf dem Laufenden.