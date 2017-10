Das Programm am Sonntag, 29. Oktober 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Quichotte: Lachen für kranke Kinder

Er hat mal am Gymnasium Englisch und Geschichte unterrichtet, aber am Ende war der Poetry Slam stärker. Seit drei Jahren tritt der Mann mit Capy solo und in diversen Konstellationen und Funktionen auf – alles im Dienst von Witz, Nachdenklichkeit und geschliffener Sprache. Am 1. November verzichtet er auf seine Gage und ist Teil der Kabarett-Show „Lach mal was mit wünschdirwas“. Die Einnahmen des Abends werden eingesetzt, um schwerkranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen. Im Interview spricht Quichotte über seinen Werdegang und seinen künstlerischen Anspruch.

Moderation: Mario Rembold

Redaktion: Daniel Hauser

Produktion: Said Suma

Die Jugend an sich – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

5.000 Rothaarige auf einem Fleck

Blond, schwarz, brünett, grau und rot können natürliche Haare sein. Am seltensten sind rote Haare. Und Menschen, die solche Haare haben, bringen besondere Eigenschaften mit. Um einmal im Jahr unter sich zu sein, treffen sich Rothaarige aus aller Welt beim „Redhead day“ in Breda/Niederlande. Aus Bonn war dieses Jahr die Band BroMo dabei. Sie hat sich rund um die beiden rothaarigen Brüder Marvin und Dennis Ledermann gebildet. Im Interview sprechen sie über ihre Erlebnisse beim Tag der Rothaarigen.

Moderation: Hanna Wetzen und Zoe Hadron

Redaktion und Produktion: Said Suma

