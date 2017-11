Die Sendung am 5. November 2017

Flüchtlingsboot “ankert” in Bonn

Ein Jahr lang war ein 800kg-schweres Flüchtlingsboot auf einer Reise durch Schulen, Kirchen und andere Einrichtungen im Erzbistum Köln.

Erzbischof Woelki hatte es gekauft, um so auf die Not der Menschen auf der Flucht aufmerksam zu machen. Die Elisabethkirche in der Bonner Südstadt bildet nun den Abschluss dieser Reise, bevor das Boot als Ausstellungsstück dem Haus der Geschichte übergeben wird. In St. Elisabeth bleibt das Boot bis Montag. Es ist dort in eine umfangreiche Ausstellung eingebunden, die Bezug auf die Weltklimakonferenz COP23 nimmt und sich mit dem Klimawandel als Fluchtursache des 21. Jahrhunderts beschäftigt.

Johanna Risse berichtet.