Die Sendung am 1. November 2017

Luthers Apfelbäumchen

Mit einem offiziellen Feiertag wurden am 31. Oktober 500 Jahre Reformation gewürdigt. Um im Lutherjahr ein Zeichen der Ermutigung und der Zuversicht angesichts des Leidens vieler Menschen zu setzen, pflanzte die Ökumenische Klinikseelsorge am Universitätsklinikum Bonn (UKB) nun einen Apfelbaum an der Klinikkirche – getreu dem Wort, das Martin Luther zugeschrieben wird: „Und wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Johanna Risse berichtet.