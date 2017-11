Das Programm am Sonntag, 5. November 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Pilger stellen Forderungen an Weltklimakonferenz

Einen Tag vor Beginn der UN-Weltklimakonferenz kommen sie in Bonn an: Etwa 30 Pilger, die zu Fuß von Eisenach nach Bonn gelaufen sind, um bei den Klima-Verhandlungen auf das Thema „Gerechtigkeit“ hinzuweisen. Überall, wo sie Halt machen, veranstalten sie Aktionen, die ihre Ziele verdeutlichen sollen. Am 6. November feiern sie mitten in der Konferenz-Zone, in St. Winfried, eine Messe, die sich mit dem „Sonnengesang“ des Franz von Assisi beschäftigt. Wir berichten.

Ausstellung: Wetterbericht

Das Wetter ist „das kleine Klima“ – das, was man wirklich ganz konkret tagtäglich zu spüren bekommt und das auch kein Präsident wegdiskutieren kann: Wenn’s schneit, schneit’s, und und wenn’s stürmt, stürmt’s. Wie Wetterphänomene zustande kommen, und wie auch Kindern ganz anschaulich wird, was bei einem Gewitter passiert, das zeigt die neue Ausstellung „Wetterbericht“ in der Bundeskunsthalle. Irene Groß hat sie besucht und mit der Ausstellungskuratorin Henriette Pleiger gesprochen.

Studenten: Ständig auf Wohnungssuche

Während die Delegierten der Weltklimakonferenz teilweise aus Koblenz und Düsseldorf anreisen müssen, weil es in Bonn kein Hotelzimmer mehr gab, schaut manch ein Student nur wohlwissend zu. Wohnraum zu finden, der einem das Studieren bezahlbar und nur einigermaßen komfortabel macht, ist in Bonn schon lange eine Herausforderung. Kira Heinen und Tobias Kugelmeier haben im Hofgarten nach Erfahrungen gefragt.

Nachgefragt – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Radikalisierung verhindern

Erst haben sie Korane in deutschen Fußgängerzonen verteilt, dann sind sie in die IS-Gebiete ausgereist. Nicht alle, aber immerhin 30 Prozent von ihnen. Der letzte Schritt ging also ziemlich schnell. Der Radikalisierungsprozess bis dahin kann mitunter aber Jahre andauern. Und diese Zeit muss man nutzen, sagt der Islamwissenschaftler und Sozialpädagoge David Yuzva Clement. Im Augenblick promoviert er zum Thema „Salafismus und Jugendarbeit“. Im intensiven Radiogespräch erzählt er von seinen Erfahrungen und verschiedenen Präventionskonzepten. Diskutieren Sie mit!

