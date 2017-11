Das Programm am Sonntag, 12. November 2017

Kreuz&Quer – 20 Uhr bis 20.30 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Weltklimakonferenz: Die Stimmung in Bonn

Mehr als 27.000 Anmeldungen zur Weltklimakonferenz – das ist eine ganze Menge. Aber bringen die vielen Besucher tatsächlich überfüllte Straßen und Verkehrschaos? Kristina Jochum hat in der Innenstadt nachgefragt, was die Bonnerinnen und Bonner denn nun tatsächlich von der Klimakonferenz in ihrem Alltag merken.

Ausstellung: Flucht, Vertreibung und Migration

Warum entscheiden sich Menschen dafür, ihre Heimat zu verlassen? Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Krieg und politischer Verfolgung bis hin zu den Folgen des Klimawandels. Eine Ausstellung in der Südstadt in der Kirche St. Elisabeth beschäftigt sich nun mit diesem Thema: Noch eine Woche lang ist die Ausstellung „Auf und davon: (Un)freiwillig unterwegs?“ zu sehen. Johanna Risse war dort und hat mit den Ausstellungsmacherinnen Hedwig Nosbers und Anke Oedekoven gesprochen.

Kabarett: Für den guten Zweck

Kranken Kindern die größten Wünsche erfüllen – dafür setzt sich der Verein wünschdirwas ein. Und genau für diesen Zweck gab es auch dieses Jahr wieder einen Benefizabend im Bonner Pantheon. Auf der Bühne sorgten u. a. Anny Hartmann, Quichotte und Matthias Reuter für ein buntes Programm. Hans C. Jähnichen war dabei und hat mit Besuchern, Künstlern und der Organisatorin gesprochen.

Moderation: Erika Altenburg

Redaktion: Lisa Mattil-Krause

Produktion: Christian Klünter

—————————

Frings On Air – 20.30 Uhr bis 21 Uhr – Radio Bonn/Rhein-Sieg

Das Radiomagazin aus dem Kardinal-Frings-Gymnasium

Musik vom Blasorchester, naturwissenschaftliche Experimente, Vorführungen aus den Bereichen Sport und Theater – all das gab es im Kardinal-Frings-Gymnasium zum Tag der offenen Tür. Die Schülerredaktion war dabei und berichtet. Außerdem geht es in dieser Sendung um den Sanitätsdienst der Schule und um den Schüleraustausch nach Australien.

—————————

